POMEM başvuruları başladı mı? Polis alımları ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı. 2021 bütçesinde bakıldığında kamu kurum ve kuruluşlarını 100 bin kamu çalışanı alımı yapılacak. Alımı yapılacağı beklenen kamu alımları içerisinde öğretmen, hemşire, doktor, polis memuru olacağı ifade edilmekte. Polis alımlarına ilişkin kadronun ayrıldığı öğrenilirken, polis alımlarının ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

POMEM başvuru şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)

Bunun yanı sıra komiser yardımcısı aday öğrenciler, güvenlik yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi de almaktadır. Ayrıca bu merkezde 20'den fazla ülkeden çok sayıda öğrenci de ilk dönem amirlik eğitim almaktadır. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Polis Akademisinin birer alt birimleri olarak polislerin temel eğitiminden sorumludur ve emniyet teşkilatına polis memurları yetiştirmektedirler. Bu okulların kaynağını lise önlisans ve lisans mezunları oluşturmaktadır. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Türkiye'nin değişik illerindeki 37 Polis Akademisi yerleşkesinde bulunan okullarda öğrenciler teorik ve uygulamalı mesleki eğitim görmektedir.

Polis Meslek Yüksekokulu eğitim süresi ne kadar?

Polis meslek yüksek okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar lise ve dengi okulları bitirenler arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır. Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir? Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için lise ve dengi okullardan mezun olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak şartı aranmakadır.

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

PMYO sınav başvuruları ne zaman?

Polis Mesek Yüksek Okulu (PMYO) başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusu da polis adayları tarafından merak edilmekte.

Polis Meslek Yüksekokullarında hangi dersler okutulmaktadır?

Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.

POMEM’e kimler başvuruda bulunur?

POMEM başvurusu yapacak adaylar, önlisans ve lisans mezunları gerekmektedir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri