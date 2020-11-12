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Gündem POMEM alımları ne zaman?
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POMEM alımları ne zaman?

POMEM alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis olmak isteyen adaylar kurum tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. Başvurulardan sonra alımlar için süreç başlıyor. Son alımlarda ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59’e kadar alınmıştı. Peki 2020 POMEM başvuruları ne zaman gerçekleşecek? İşte POMEM alımları hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:33:00 -
POMEM alımları ne zaman?

POMEM alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruları yapılıyor. Polis adayları POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolüne alınıyor. Ön sağlık kontrolü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre gerçekleştiriliyor.

POMEM alımı ne zaman yapılacak? 

POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Son alımlarda ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59’e kadar alınmıştı.

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