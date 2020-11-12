POMEM alımları ne zaman?

POMEM alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruları yapılıyor. Polis adayları POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolüne alınıyor. Ön sağlık kontrolü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre gerçekleştiriliyor.

POMEM alımı ne zaman yapılacak?

POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Son alımlarda ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59’e kadar alınmıştı.