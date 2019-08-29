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POMEM 2019 Polis Meslek Yüksekokulu eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan POMEM sınavına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? POMEM 2019 Polis Meslek Yüksekokulu eğitim sonu sınavı ne zaman? Ağustos 2019 Polis Meslek Yüksekokulları için eğitim sonu sınavı tarihinde değişiklik yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 04 Eylül 2019 tarihinde yapılması gereken POMEM eğitim sonu sınavı tarihi değişti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
POMEM 2019 Polis Meslek Yüksekokulu eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan POMEM sınavına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak? POMEM 2019 Polis Meslek Yüksekokulu eğitim sonu sınavı ne zaman? Ağustos 2019 Polis Meslek Yüksekokulları için eğitim sonu sınavı tarihinde değişiklik yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 04 Eylül 2019 tarihinde yapılması gereken POMEM eğitim sonu sınavı tarihi değişti.

Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada, “03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 19/1-3. Dönem Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları 04 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı duyurulmuştur. Ancak bazı sebeplerden dolayı sınav tarihi değişmiştir.” İfadesine yer verildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
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