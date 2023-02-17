Polonya'nın ilk Bayraktar TB2'sinden deneme uçuşu

Polonya’nın ilk Bayraktar TB2 SİHA’sı Mirosławiec şehrinde bulunan 12. İHA Üssü semalarında deneme uçuşlarını gerçekleştirdi. Deneme uçuşlarına ilişkin açıklama Polonya Genelkurmay Başkanlığı’nın Twitter hesabından paylaşıldı. Polonya’ya teslim edilen TB2 SİHA’larda diğer TB2’lere göre farklı olarak kuyruk ve gövde üstündeki antenler dikkat çekiyor.

28 Ekim 2022 tarihinde 12. İHA Üssü’nde yapılan tören ile ilk Bayraktar TB2 SİHA’lar teslim edilmişti ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün Polonya Ordusunun birimlerini yeniden yaratıyoruz. Polonya Ordusunun kuvvetlerini güçlendiriyoruz. İlk Bayraktarlar şimdiden 12. İnsansız Hava Aracı Üssü’nde. Bayraktar insansız hava araçlarının kullanımıyla savunma kabiliyetlerimizin artması önemli. İnsansız hava araçlarının yanı sıra radar ve kontrol istasyonları da sipariş ettik, teslim aldık. Bu sistemlerle hizmet vermeye hazırız."

Polonya’nın Türkiye’den taktik İHA alımı faydalı bir çözüme kavuşulmasını sağlıyor

Türkiye ile Polonya arasında 4 sistem Bayraktar TB2 S/İHA sistemi (24 hava aracından oluşan) alımını kapsayan bir sözleşme imzalandı. Bayraktar TB2 SİHA’lar 2022 ile 2024 yılları arasında hizmete girecek.

Taşınan teçhizata bağlı olarak TB2’ler keşif veya aktif taarruz sortileri yapabilecekler. Bu İHA’ların belirli birimlere atanmasına ilişkin konular ise panelde netleştirildi. Alınan karara göre İHA’lar, tüm Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin yararına olacak şekilde Mirosławiec’teki 12. İHA Üssü tarafından işletilecekler.

Bayraktar TB2; F-35 savaş uçakları, Patriot ve HIMARS sistemleri ile çalışacak

Bayraktar TB2 İHA’larının konfigürasyonu, halihazırda kullanılan standart İHA’dan farklı olup olmayacağı ve ifade edilen SAR sensörlerinin ne şekilde kullanılacağı sorusuna Mariusz Błaszczak şu cevabı vermişti:

"Operatörlerimiz, Polonya’ya özgü gereksinimlerimize göre yapılandırılmış setler alacaktır. Doğrudan üretim hattından gelen bir ürün tedarik etmiyoruz. Bizim kullanacağımız TB2 sistemi, diğer ülke kullanıcılarından farklı olacaktır. Anlaşmanın içerisinde; keşif için EO Sensörler, Lazerli Mesafe Ölçerler, SAR ve lazer güdümlü MAM-C ve MAM-L silahları bulunmaktadır.

Sistem, bir bütün olarak, çatışma potansiyelimiz dahilinde belirli bir operasyonel amaca hizmet edecektir. Sonuçta İHA’lar otonom olarak değil daha büyük bir sistem içerisinde kullanılacaklardır. Ordumuzun kullandığı ana savunma ve silah sistemlerini tamamlayıcı unsur olmak zorundalar. Burada da yakında envanterimize girecek olan F-35 savaş uçakları ile Patriot ve HIMARS sistemlerine atıfta bulunuyorum. Kilit nokta, yukarıdaki tüm unsurlardan etkili bir uyumlu sonuç elde etmektir."

DefenceTürk