Polonya’nın F-35 savaş uçağı çıkışı, çok konuşulacak! Amerikalılar teklife olumlu cevap verdi: İlişkin detaylar

Polonya, ABD’den tedarik ettiği F-35 Lightning II savaş uçaklarının ilkini teslim almak üzere. İlk uçak, ABD’deki montaj fabrikasında görüntülendi ve Polonya Hava Kuvvetleri için üretim hattında ilerliyor.

Polonya’nın F-35 süreci, 2019 yılına dayanıyor. Ülkenin envanterinde yer alan eski Sovyet uçaklarının modernizasyon ihtiyacı ve daha gelişmiş uçaklara geçiş isteğiyle başladı. Bu kapsamda Polonya, ilk başta Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarını talep etti.

Mayıs 2019’da, dönemin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin ABD’den 32 adet F-35A uçağı almak istediğini duyurdu. Bu talep, Eylül 2019’da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Anlaşmanın maliyeti 4.6 milyar dolar olarak belirlendi ve sipariş edilen uçakların 2030 yılına kadar teslim edilmesi hedeflendi.

Polonya’nın ilk F-35 uçağı, Nisan ayının başında ABD’deki montaj fabrikasında görüntülendi. Uçak, ön ve arka gövde bölümlerinin birleştirildiği bir elektronik montaj istasyonundan tavan vincinin yardımıyla kaldırıldı. Şimdi ise son sistemler ve motor kurulumuyla birlikte kontrol yüzeylerinin ekleneceği son montaja geçiliyor.

Bu F-35 uçağı, Polonya Hava Kuvvetleri için üretildi ve 2024 yılının sonlarında teslim edilmesi planlanıyor. İlk olarak Leh pilotlarına eğitim verecek olan Arkansas’taki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne konuşlandırılacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polonya’nın F-35 tedariği, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu modern savaş uçağı, Polonya’nın hava sahasını koruma ve uluslararası savunma iş birliğine katkı sağlama konusundaki kararlılığını vurguluyor.