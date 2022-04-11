  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Polonyalı vekilden Müslümanlarla ilgili iğrenç sözler
Dünya

Polonyalı vekilden Müslümanlarla ilgili iğrenç sözler

Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, katıldığı bir televizyon programında "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:09:00 -
Polonyalı vekilden Müslümanlarla ilgili iğrenç sözler

Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, katıldığı bir televizyon programında "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tarczyński'nin insanlığa aykırı bu söylemleri başta İslam dünyası olmak üzere pek çok kişi tarafından büyük tepki topladı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Adam haklı. Helal olsun. Biz Irak-İran savaşında yüzbinlerce Kürt ülkemize mülteci olarak aldık. Vatandaş oldular. Şimdi sayıları milyonlar oldu. Bize düşmanlar ve asker polis öldürüyorlar.

K maraş

Adam doğru söylemiş sizde Müslümanlar olarak dostunuzu düşmanınızı bilin yahu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay