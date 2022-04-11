Polonyalı vekilden Müslümanlarla ilgili iğrenç sözler

Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, katıldığı bir televizyon programında "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tarczyński'nin insanlığa aykırı bu söylemleri başta İslam dünyası olmak üzere pek çok kişi tarafından büyük tepki topladı.