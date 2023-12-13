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Dünya Polonyalı Vekilden 'Hanuka' Protestosu! Yahudi Bayramına 'Yangın Tüplü' Müdahale...
Dünya

Polonyalı Vekilden 'Hanuka' Protestosu! Yahudi Bayramına 'Yangın Tüplü' Müdahale...

Yeniakit Publisher
2023-12-13 10:01:00 -

Daha öncede Polonya'yı "Yahudi devletine" dönüştürmek için bir komplo kurulduğunu savunan aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Hanuka Bayramı'nın kutlandığı parlamentoda yakılan yedi kollu şamdanın mumlarını yangın tüpü kullanarak söndürdü.

Polonya parlamentosunda Yahudi bayramı olan Hanuka nedeniyle gerginlik ortaya çıktı.

Aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürdü.

PARLAMENTODA ÇALIŞMALAR DURDU

Braun’un hareketinin ardından parlamento çalışmalarına ara verdi.

PARLAMENTO BAŞKANINDAN KINAMA

Parlamento Başkanı Szymon Holownia, Braun tarafından gerçekleştirilen olayı kınayarak, Polonya parlamentosunda antisemitizme ve yabancı düşmanlığına tolerans gösterilmeyeceğini söyledi.

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