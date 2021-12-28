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Spor Polonyalı sol bek Trabzon'a geliyor
Spor

Polonyalı sol bek Trabzon'a geliyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Union Berlin'in Polonyalı futbolcusu Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 13:34:00 -
Polonyalı sol bek Trabzon'a geliyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Union Berlin'in Polonyalı futbolcusu Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı. 

Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen bordo-mavililer, kulübünden izin alarak görüştüğü Puchacz ile anlaşmaya varmakta zorlanmadı. Kulüpler arasındaki bazı rakamsal farklılıklar ise devam ediyor.

Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli.. Mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenilirken, 22 yaşındaki oyuncu için Union Berlin'in istediği 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunun alt seviyelere çekilmesi durumunda transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı ifade edildi.

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