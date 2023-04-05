  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Polonyalı bakan dayanamadı...
Dünya

Polonyalı bakan dayanamadı...

Yeniakit Publisher
2023-04-05 11:55:00 -
Polonyalı bakan dayanamadı...

Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk çiftçilerin yoğun protestoları nedeniyle istifa etti.

Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek görevi bıraktı.

Kowalczyk, düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin son dönemde özellikle tahılla ilgili yaşadığı sıkıntıları anımsattı.

Ülkede haftalardır süregelen protestoların hedefi olan Kowalczyk, Polonyalı çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek istifa ettiğini bildirdi.

Çiftçiler, Ukrayna tahılının Polonya'ya kontrolsüz ithalatına tepki göstermiş ve düşen fiyatlar nedeniyle hükümete eleştiride bulunmuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, daha önce Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna'dan ithal edilen tahılın bir kısmı, Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna'ya komşu ülkelerde kalıyor ve çiftçiler, dolu depolar ve düşen fiyatlar nedeniyle kendi tahıllarını satmakta sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay
Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay

Dünya

Avrupa'da Rusya'yı kızdıracak olay

İngiltere ve Polonya'dan yeni Ukrayna hamlesi
İngiltere ve Polonya'dan yeni Ukrayna hamlesi

Dünya

İngiltere ve Polonya'dan yeni Ukrayna hamlesi

Rusya'nın nükleer silah planı kararı! Polonya, Belarus'a yaptırım çağrısı: Eylemler net yapılacak diyerek açıkladı
Rusya'nın nükleer silah planı kararı! Polonya, Belarus'a yaptırım çağrısı: Eylemler net yapılacak diyerek açıkladı

Dünya

Rusya'nın nükleer silah planı kararı! Polonya, Belarus'a yaptırım çağrısı: Eylemler net yapılacak diyerek açıkladı

Polonya'dan Ukrayna hamlesi! Kısıtlama kararı aldı
Polonya'dan Ukrayna hamlesi! Kısıtlama kararı aldı

Dünya

Polonya'dan Ukrayna hamlesi! Kısıtlama kararı aldı

Rusya bunu unutmaz! Polonya Sovyet yapımı MİG-29'ları Ukrayna'ya gönderdi
Rusya bunu unutmaz! Polonya Sovyet yapımı MİG-29'ları Ukrayna'ya gönderdi

Dünya

Rusya bunu unutmaz! Polonya Sovyet yapımı MİG-29'ları Ukrayna'ya gönderdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23