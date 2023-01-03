Polonya'dan LGBT'ye tokat: İzin verilmeyecek

Oluşturduğu "LBGT'siz bölgeler" ile sapkın grupları çileden çıkaran Polonya'dan LGBT'ye yeni bir tepki geldi. Polonya Adalet baklanı Zbigniew Ziobro, sapkın LGBT dayatmasına karşı konuştu. LGBT’nin saldırganlığın simgesi olduğunu belirten Ziobro örgütün televizyonlardaki tanıtımlarına izin verilemeyeceğini bildirdi.

Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Bu konuda Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki "sanatsal tanıtımlarını" asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

"Kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak..."

Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

LGBT karşıtlığına tahammül edemeyen AB, fonları kesmişti

Polonya'da yüze yakın yerel yönetim, "LGBT'siz bölge” ilan edilmiş, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) de AB'yi, "Polonya'nın gelenek ve değerlerine aykırı LGBT ideolojisini beslemek” ile suçlamıştı. Polonya’da LGBT karşıtlığına tahammül edemeyen AB ise, sağladığı 2 milyar 500 milyon euro tutarındaki fonun kesileceğini bildirmişti.