Polonya'da yangın! Evsizlerin barınağı mezarları oldu

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında, evsizler tarafından barınak olarak kullanılan ahşap yapıda çıkan yangında 6 kişi öldü.

Nedeni belirlenemedi

İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak, ekipler olay yerine vardığında ahşap yapının alevler içinde olduğunu ve 6 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Fratczak, gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, polis ve müfettişlerin soruşturma başlattığını ifade etti.