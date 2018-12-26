Polonya'da yangın! Evsizlerin barınağı mezarları oldu
Polonya'da evsizlerin barınak olarak kullandığı barınakta gece saatlerinde çıkan yangın 6 kişinin ölümüyle sonuçlandı.26 Aralık 2018 Çarşamba 13:50
Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında, evsizler tarafından barınak olarak kullanılan ahşap yapıda çıkan yangında 6 kişi öldü.
Nedeni belirlenemedi
İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak, ekipler olay yerine vardığında ahşap yapının alevler içinde olduğunu ve 6 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.
Fratczak, gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, polis ve müfettişlerin soruşturma başlattığını ifade etti.
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