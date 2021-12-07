  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Polonya’da koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Dünya

Polonya’da koronavirüse karşı yeni önlemler alındı

Günlük vaka sayısının artmasıyla Polonya'da, 3 meslek grubuna aşı şartı getirilirken, uzaktan eğitime geçildi. Öte yandan gece kulüpleri, restoran, kafe, sinema ve spor salonları da kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:25:00 -
Polonya’da koronavirüse karşı yeni önlemler alındı

Koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı sayısının 500’ü aştığı Polonya’da hükümet, yeni kısıtlamalar getirdi.

Koronavirüsün dördüncü dalgası ile mücadele eden Polonya’da Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, düzenlediği basın toplantısıyla getirdikleri yeni önlemleri açıkladı.

Omicron, kısıtlama getirdi

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz hafta getirdikleri kısıtlamalar neticesinde durumun durağan hale geldiğini belirtirken, günlük yaklaşık 25 bin vakanın görüldüğü ülkede söz konusu sayısının azalmaması durumunda sağlık sistemi için büyük bir tehlike oluşacağını söyledi.

3 meslek grubuna aşı şartı

Şu an için bir düşüş ihtimali görmediklerini koronavirüsün beşinci dalgasında Omicron mutasyonunun etkili olmasını beklediklerini aktaran Adam Niedzielski, bu durumun kendilerini daha etkili önlemler almaya sevk ettiğini ifade etti. Niedzielski, bu kapsamda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi üniforma taşıyan görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna koronavirüs aşı şartı getirdiklerini duyurdu.

Kapanma başlatılacak

Sağlık Bakanı Niedzielski, yaklaşmakta olan Noel ve yılbaşı kutlamaları için de çeşitli önlemler aldıklarını açıkladı. Karara göre, halen yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul eden restoran, kafe, bar, otel, sinema, tiyatro salonları, spor tesisleri, ibadet yerleri 15 Aralık’tan itibaren kapasitelerinin yüzde 30’u kadar müşteri ve ziyaretçi kabul edebilecek. Söz konusu sınırlamaya aşılanmış kişilerin dahil olmayacağını aktaran Niedzielski, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 20 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu. Niedzielski, 15 Aralık’tan itibaren diskolar, gece kulüpleri ve dans merkezlerinin kapatılmasını kararlaştırdıklarını, ancak bir istisna olarak söz konusu yerlerin yalnızca yılbaşı gecesi açık olacağını ancak en fazla 100 kişi kabul edebileceklerini belirtti. Kabul edilecek kişilerin tam aşılanmış olması şartı aranacak.

Can kaybı arttı

Polonya, 1 Aralık tarihinden itibaren Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve uçuşlarını askıya almıştı. AB ülkeleri dışından gelen yolculara ise test zorunluluğu ve 14 günlük karantina uygulaması getirmişti. Öte yandan, Polonya Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 19 bin 366 yeni vaka tespit edilirken, 504 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 3 milyon 184 bin 767 vakanın görüldüğü ülkede, 86 bin 205 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar aşıları tamamlanan kişi sayısı ise 20 milyon 562 bin 999 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu
Teknoloji

Katar'da heyecanlandıran görüntü! Erdoğan ve Al Sani'ye sunuldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet ve Gökbey projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ..
TOGG'da yeni gelişme! Gürcan Karakaş duyurdu
Gündem

TOGG'da yeni gelişme! Gürcan Karakaş duyurdu

"Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu panele katılan TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, "3 oyun şirketi TOGG için çalışma yapıyor" dedi...
Ekmek fiyatlarıyla ilgili
Ekonomi

Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar her gün zam tehdidi savu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay