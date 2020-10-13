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Aktüel Polonya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombası etkisiz hale getirilirken patladı
Aktüel

Polonya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombası etkisiz hale getirilirken patladı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:31:03 -
Polonya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombası etkisiz hale getirilirken patladı

ANKARA (AA) - Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı.

BBC'nin haberine göre, olay, liman şehri Swinoujscie dışında Piast Kanalı yakınında meydana geldi.

Polonya Donanması, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan deprem bombası Tallboy'u etkisiz hale getirmek için bölgeden en az 750 kişiyi tahliye etti.

Baltık Denizi'nin derinliklerine gömülen ve neredeyse yarısı patlayıcıdan oluşan 5 bin 400 kilo ağırlığında, 6 metre uzunluğundaki bomba, etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladı.

Şehirde hissedilen patlamanın etkisiyle büyük bir su kütlesi havaya yükselirken, operasyona katılan tüm dalgıçlar olaydan yara almadan kurtuldu.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 1945 yılında attığı deprem bombası, Alman kruvazörü Lützow'u batırmıştı.

Swinoujscie, o dönemde Almanya'ya aitti ve bombardıman sırasında Swinemünde ismiyle anılıyordu.

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