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Dünya Polonya Adalet Bakanı belinde silahla görüntülendi! 'Kendimi ve ailemi koruma hakkım var'
Dünya

Polonya Adalet Bakanı belinde silahla görüntülendi! 'Kendimi ve ailemi koruma hakkım var'

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, resmi bir ziyaret esnasında belinde silahla görüntülendi. Yıllar önce bir suç örgütü liderinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle silah ruhsatı aldığını söyleyen Ziobro, "Her vatandaş gibi kendimi ve ailemi koruma hakkım var." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 19:52:00 - 2023-03-14 19:56:03
Polonya Adalet Bakanı belinde silahla görüntülendi! 'Kendimi ve ailemi koruma hakkım var'

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ülke içinde resmi bir ziyaret esnasında belinde silahla görüntülendi.

Polonya'daki bir maden kazasında ölenler anısına yapılan anıta çelenk koyan Ziobro'nun ceketinin rüzgardan kalkmasıyla belindeki Glock marka silah görüntülere yansıdı.

"Kendimi ve ailemi koruma hakkım var"

Görüntünün sosyal medyada yayılması ve eleştirilmesiyle konuya ilişkin açıklama yapan Ziobro, yıllar önce bir suç örgütü liderinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle silah ruhsatı aldığını söyledi.

"Her vatandaş gibi kendimi ve ailemi koruma hakkım var." diyen Ziobro'ya destek veren Başbakan Mateusz Morawiecki de Ziobro'nun her vatandaş gibi silah alabileceğini belirtti. Daha önceki açıklamalarında hobi olarak poligonlarda atış talimleri yaptığını kaydeden Ziobro, tören günü silahın belinde olmasıyla ilgili ise araçta silah bulundurma izni olmadığını ifade etti.

Ziobro, silahı sürekli üzerinde bulundurmadığını da sözlerine ekledi.
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