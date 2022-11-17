Politikalarını eleştiren Avrupa ülkesine Macaristan'dan sert tepki!

Macaristan Ulusal Meclis Basın Ofisinden Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada Köver, "Çek Parlamento Başkanlarının ülkemiz hakkındaki açıklamaları gerçek dışı, saygısız, gerçeklerle uyuşmamakta ve Macar hükümetinin, Macaristan'ın ulusal çıkarlarına yönelik politika yapma hakkını sorgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Köver ayrıca, Çekya Parlamento Başkanının, 25 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Parlamento Başkanları toplantısına katılmama kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Basında yer alan haberlere göre, Çekya Ulusal Meclis Başkanı Marketa Pekarova Adamova, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları konusunda tavizler istediğini, daha fazla yaptırımı desteklememekle tehdit ettiğini, Macaristan'ın Rusya'nın "Truva atı" olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Senato Başkanı Milos Vystrcil ise Macaristan'ın Rusya ile enerji konusunda ikili görüşmeler sürdürdüğünü, bunun da AB ile ortak politika yürütmesine engel olduğunu, bu yüzden Macar hükümetine karşı tavır alınması gerektiğini söyledi.

Basında ayrıca, Çekya'nın yanı sıra Polonya Meclis Başkanının, Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle V4 Parlamento Başkanları toplantısına katılmama kararı aldığı belirtiliyor.

29 Mart'ta da Çekya ve Polonya Savunma Bakanlarının, Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle toplantıya katılmama kararı alması üzerine V4 Savunma Bakanları toplantısı iptal edilmişti.