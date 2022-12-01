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Yerel Polisten son dakika hamlesi! Hayat kurtardı
Yerel

Polisten son dakika hamlesi! Hayat kurtardı

Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişiyi polisin son dakika hamlesi kurtardı. Zor anlar yaşayan vatandaşın yardımına koşan polisin Heimlich manevrasıyla kurtarma anı saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:24:00 -
Polisten son dakika hamlesi! Hayat kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisince Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

AA'da yer alan habere göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir lokantada yaşlı arkadaşıyla yemek yiyen bir kişi, nefes borusuna yemek kaçan arkadaşının nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada yan masada bulunan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak yaşlı adamın yanına gitti.

Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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