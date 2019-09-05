Polisten sanal devriye

Tekirdağ Valiliğince düzenlenen toplantıda, jandarma ve emniyetin faaliyetleri anlatıldı.Tekirdağ’da bugüne kadar 3 bin 75 kişiye FETÖ’den işlem yapıldığı ve trafikte kusurlu görülen araç ve sürücülere 2019 yılı içerisinde 15 milyon 399 bin 638 TL ceza kesildiği ifade edilirken, sanal polis devriyesine de dikkat çekildi.

Tekirdağ Valiliğince basınla buluşma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tekirdağ ValisiAziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Kahvaltılı basın toplantısında emniyetin ve jandarmanın yıllık faaliyetleri anlatıldı.

3 bin 75 kişiye FETÖ işlemi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaları adına açıklamada bulunan KOM Şube Müdürü Fatih Bozboyacı, "İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde toplam 2 bin 179 personel ile görev yapmakta ve il merkezi ve ilçelerde toplam 365 araç ile hizmet vermektedir. 2019 yılı itibariyle meydana gelen 18 bin 611 asayiş olayından 15 bin 997 tanesinin faili belli, 2 bin 614 tanesinin ise faili meçhuldür. Aydınlanma oranı yüzde 86’dır. İlimizde 2019 yılı içerisinde toplam 51 terör olayı meydana gelmiş olup bunların aydınlanma oranı yüzde 100’dür. İlimizde 2019 yılı içerisinde 671 uyuşturucu olayı meydana gelmiş olup bunlardan 670’inin faili belli, 1’inin faili meçhuldür. Aydınlanma oranı yüzde 99’dur. 2019 yılı içerisinde 218.5 kilogram çeşitli nitelikte uyuşturucu madde, 76 kök hint keneviri, 605 bin 726 adet uyuşturucu hap-kapsül sentetik ecza ele geçirilmiştir. İlimizde 2019 yılı içerisinde 359 kaçakçılık ve organize suç meydana gelmiş olup bunlardan 336’sının faili belli, 23’ünün faili meçhuldür. Aydınlanma oranı yüzde 94’tür. 2019 yılı içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü suçundan 156 kişi KHK ile kamu görevinden çıkarılmış, 11 kişi OHAL komisyonu tarafından göreve iade edilmiş,10 kişi FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. 2019 yılı içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör kapsamında 25 tutuklu,17 firar, 64 denetimli serbest, 170 serbest olmak üzere toplam 276 kişiye işlem yapılmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Tekirdağ İl genelinde FETÖ/PDY kapsamında 946 tutuklu, 279 firar, bin 168 denetimli serbest, 682 serbest olmak üzere toplam 3 bin 75 kişiye işlem yapılmıştır. İlimiz sınırları içerisinde 2019 yılı içerisinde; 18 ölümlü, bin 187 yaralamalı, bin 569 maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 774 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 938 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yapılan trafik kontrollerinde; 221 bin 254 araç kontrol edilmiş, hatalı ve kusurlu görülen sürücülere toplam 15 milyon 399 bin 638,00 TL idari para cezası tatbik edilmiştir” dedi.

Sanal polis devriyesi

Bozboyacı konuşmasının devamında, “Siber Suçlarla Mücadelede ‘Ortam sanal olsa da işlenilen suç gerçektir’ diye bir tabir var. Artık sosyal medyanın toplumsal olaylarda ciddi şekilde kullanılabilmesi, ardından terör örgütlerinin veya uyuşturucu ticaretini yapanlarının yine sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığını göz ardı etmesek, bu bağlamda sanal devriye diye tabir ettiğimiz polislerimizin tepe lambasıyla veya bekçilerimizin sokaklarda dolaşması gibi sosyal medya üzerinde de bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Suça müdahil olabilecek kişileri engelleme ve bulaşmış olanları yakalama konusunda ciddi mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaçak göçmen konusunda da açıklamada bulunan Bozboyacı, 2019 yılında Tekirdağ’da 923 kaçak göçmen yakaladıklarını da belirtti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı faaliyetlerini anlatan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haşim Göksel ise “FETÖ/PDY kapsamında istihbarat şube müdürlüğümüz tarafından icra edilen faaliyetlere baktığımız zaman 2016 yılında 10 şahıs, 2017 yılında 21 şahıs, 2018 yılında toplam 26 şahıs ve 2019 yılında toplam 10 şahıs hakkında yapılan işlemler görmekteyiz. Tabi FETÖ/PDY operasyonları malumları üzere genel itibarı ile Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluğunda icra ediliyor fakat, bize görev tevdi edildiğinde harekete geçiyoruz. İstihbarat şube müdürlüğümüz terör örgütlerine karşı 56 şahıs yakalanmış, bunları tabloda görüyoruz. Uyuşturucu konusunda 2017 ve 2018 yıllarında sorumluluk bölgemizde ticareti ve kullanımı kapsamında 139 olay 2017 yılında 146 olay 2018 yılında meydana gelmiş. 2019 yılında günümüze kadar 27 olay meydana gelmiş. Olay sayısının düşüşünde buna yönelik alınan önlemler etkili olmuştur” diye konuştu.