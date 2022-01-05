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Yerel Polisten kaçarken kaza yaptı
Yerel

Polisten kaçarken kaza yaptı

Düzce'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 02:37:00 -
Polisten kaçarken kaza yaptı

Olay saat 00.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyünde meydana geldi. Şehir merkezinde polis ekipleri, 81 ES 392 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında otomobil, Duraklar Köyü sapağında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Otomobilde bulunan M.Al., M.A., T.O. ve İ.E. yaralandı. Kelepçe takılan 4 kişi olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın içerisinden yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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