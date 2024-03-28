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Dünya Polisten kaçarken kanalizasyonda mahsur kaldı!
Dünya

Polisten kaçarken kanalizasyonda mahsur kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 10:41:00 -
Polisten kaçarken kanalizasyonda mahsur kaldı!

Avustralya'da iki kazaya karışıp polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği kanalizasyonda 36 saat mahsur kaldı. ''Telefonumu düşürdüm'' yalanı ise polisin gözünü boyamaya yetmedi.

Avustralya'da iki kazaya karışıp polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği kanalizasyonda 36 saat mahsur kaldı. ''Telefonumu düşürdüm'' yalanı ise polisin gözünü boyamaya yetmedi.

Kanalizasyonda mahsur kalan bir adam, 36 saat sonra çevresindekilerin sesini duyarak kurtuldu. Yardım çağrılarını duyanlar hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan adam, vücudunda sıyrıklar ve soğuğa maruz kalma nedeniyle tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Queensland ambulans servisi sözcüsü, adamın kanalizasyona telefonunu almaya çalışırken mahsur kaldığını ifade etti. Ancak polis, olayın farklı bir boyutta olduğunu belirtti.

Pazar sabahı, polis bir aracı takip etti ve aracın geri gelirken polis aracına çarptığını belirtti. Çarpma sonucunda çarpan araçta ciddi hasar meydana gelirken, polis aracında ise orta derecede hasar oluştu. Polislerin yara almadığı bu kazanın ardından çarpan aracın kaçtığı ve bir başka yerde tekrar kazaya karıştığı açıklandı.

Pazartesi günü ise acil durum görevlileri, cıvatalarla kapalı bir kanalizasyon kapağının altından bir adamı kurtardıklarını açıkladı. Polis, kanalizasyonda bir buçuk günden fazla süre kapalı kalan kişinin kendilerinden kaçtığını belirtti.
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Komiser Vekili Steve Gollschewski olaya ilişkin şunları söyledi:

''İnsanların bazen neler yapabileceği ve neler yaşanabileceği hayret verici, bu yüzden evet, her zaman sürprizler vardır. Ama ben gerçekte neler olduğunu anlamaya çalışmayı seviyorum. O yüzden gerçeklere gelelim. Henüz ne olduklarını bilmiyorum. Bırakın soruşturma kendi seyrinde ilerlesin ve biz de oradan nereye gideceğine karar verelim.''

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