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Gündem Polisten kaçarken kanala uçtular
Gündem

Polisten kaçarken kanala uçtular

Zonguldak'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü araçla birlikte kanala uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 03:51:00 -
Polisten kaçarken kanala uçtular

Alınan bilgiye göre, Kozlu ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABT 266 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 1 saatlik kovalamanın ardından merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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