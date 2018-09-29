THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Polisten kaçarken duvara tosladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan A.C.A. (17), otomobiliyle duvara çarptı. A.C.A. ve 3 arkadaşı, kazanın ardından araçtan inerek kaçtı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:23
Polisten kaçarken duvara tosladı

Bursa İnegöl'de A.C.A., annesi Nefize A.'ya ait 31 AY 937 plakalı otomobili alarak, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Adliye Kavşağı'na geldiğinde denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan A.C.A., Yeşilçayır Caddesi yönüne kaçmak istedi. Polisten kaçan A.C.A., Çiçek Sokağı'na girmek istediği sırada araçla bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından A.C.A. ve beraberindeki arkadaşları, araçtan inip koşarak kaçtı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracı kullanan A.C.A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak', annesi Nefize A.'ya da 'ehliyetsiz birine araç vermek'ten cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:23
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Trafik kazası
  4. Polisten kaçarken duvara tosladı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte vali Çorum'da enselendi!
    1. Sahte vali Çorum'da enselendi!
    2. Kırgızistan'da Millet Kıraathanesi..
    3. Kasırgaya karşı alınacak önlemler neler?
    4. Yalova'da suların çekilmesinin..
    5. Turistlerden 'doktor balıklar'a yoğun..
    6. Schalke ilk kez...
    7. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    8. Edirne'de Bulgarlar kilolarca baklava..
    9. Doktora uçan tekme atan maganda..
    10. Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?
    11. 29 gündür kayıp Edanur'dan hala haber..
    12. Beşiktaş ve Kayserispor'un ilk 11'leri..
    13. Kemer'de trafik faciası! Tur minibüsü..
    14. Amasya'nın bamyası festivalle tanıtıldı
    15. Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser..
    16. Polisten kaçarken duvara tosladı
    17. Zonguldak'ta palamutun boyu uzadı,..
    18. Karabük'te ilginç kaza! Bariyerlere..
    19. Süleyman Şah Çadır Kenti kapanıyor
    20. Kına gecesi günü 8'inci kattan düşerek..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir