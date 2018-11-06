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Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü Gökhan Ö. (39) ve yanında bulunan Z.D. (31) adlı kadın, ortalığı birbirine kattı

06 Kasım 2018 Salı 23:58
Polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

Edremit´te, akşam saatlerinde  şüpheli otomobili takibe alan polis, aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen kaçmaya devam eden Gökhan Ö. adlı sürücü, otomobille önce bir yunus ekibinin motosikletine çarptı, ardından yola hızla devam etti.

Edremit sokaklarında Yunus ekipleriyle kovalamacaya devam eden sürücü Gökhan Ö., otomobille adeta girdiği her sokak ve caddede terör estirdi. Önüne ne çıkarsa çarparak kaçan Gökhan Ö., Cumhuriyet Mahallesi Jeotermal hizmet binası önünde otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisin havaya ateş açması sonucu, yakalanacağını anlayan Gökhan Ö., binanın bahçesinde saklandı. Burada polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Nefes kesen kovalamacada korku yaşayan çevredekiler ise polisin şüpheli sürücüyü yakalaması sonucu rahat nefes aldı. Sürücünün otomobili ise aldığı darbe sonucu yanmaya başladı. Otomobil, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Gökhan Ö. ve otomobilde bulunan Z.D. adlı kadın gözaltına alındı.

Z.D. karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Gökhan Ö.'nün ise sorgusunun ardından 'görevini yapan memura direnme, mala zarar verme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:58
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