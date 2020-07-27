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Yerel

Polisten hayvan pazarlarında "sahte para" uyarısı

Erzurum'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle canlı hayvan pazarındaki satıcıların mağduriyet yaşamaması için sahte parayla ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 20:30:00 - 2020-07-27 20:59:53
Polisten hayvan pazarlarında "sahte para" uyarısı

Erzurum'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarındaki satıcıların mağduriyet yaşamaması için sahte parayla ilgili bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında nakit para akışının yoğunluğu ve sahte para olaylarında artış olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü, hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda hayvan pazarlarına giden Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Banknotlarda Sahteciliğe Dikkat" broşüründe yer alan bilgiler doğrultusunda hayvan satanlara ve vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek, banknotların güvenlik özelliklerini anlattı.

Ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili vatandaşları bilgilendirerek, konuyla ilgili uyarıcı broşür de dağıttı.

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