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Gündem Polisten geri vitesle kaçmaya çalıştı: Dron yakaladı, 80 bin lira ceza yedi!
Gündem

Polisten geri vitesle kaçmaya çalıştı: Dron yakaladı, 80 bin lira ceza yedi!

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Polisten geri vitesle kaçmaya çalıştı: Dron yakaladı, 80 bin lira ceza yedi!

Kırıkkale’de trafik denetiminden geri manevrayla kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 80 bin lira ceza kesildi; kaçış anı dronla görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı kavşağında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

 

Havadan yapılan denetim sırasında uygulamayı fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak kontrol noktasından uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Sürücünün kaçma girişimi dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

 

Ehliyetsiz sürücüye 40 bin lira, aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

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