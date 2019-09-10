0553 313 94 23

Polisten çocuk ve gençlere yönelik uygulama

Balıkesir polisi il genelinde ’Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama’ gerçekleştirildi.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Polisten çocuk ve gençlere yönelik uygulama

Balıkesir polisi il genelinde ’Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama’ gerçekleştirildi. Polis ekipleri uygulama esnasında 2 bin 99 kişiye kimlik sorgulanası yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 143 ekip ve 371 personelin katılımıyla 228 okul çevresi, 389 umuma açık yer çevresinde yapılan Türkiye Çocukların ve Gençlerin Korunmasına yönelik okul çevresi, yaya geçitleri ve okul servis araçlarında, okul çevresindeki Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada; Umuma açık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 2 bin 99 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda; Çeşitli suçlardan olmak üzere 1 aranan şahıs yakalanırken, 368 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde; "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", "Emniyet Kemeri Takmamak", "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri basta olmak üzere toplamda 8 sürücüye cezai işlem uygulandı, eksikliği tespit edilen 6 araç trafikten men edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çobanbey’e ziyaret
    1. Çobanbey’e ziyaret
    2. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    3. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    4. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    5. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    6. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    7. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    8. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    9. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    10. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    11. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    12. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    13. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    14. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    15. Şehit babası Mehmet Demir son..
    16. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    17. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    18. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    19. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    20. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    21. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    22. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    23. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    24. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    25. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    26. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    27. Köyde uyuşturucu operasyonu
    28. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    29. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    30. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!