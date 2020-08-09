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Aktüel

Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:04:41 -
Polisten Adalar'da koronavirüs bilgilendirmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ve halk plajlarında, mesire alanları, iskele, meydanlarla cadde ve sokaklarda vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.

Adalar'da ekipler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler ile koronavirüsü fırsat bilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vatandaşlara anlattılar.

Kovid-19'un belirtileri ve nasıl bulaştığı hakkında da bilgi veren ekipler, belirtilerin göstermesi halinde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Ayrıca denizde boğulmalara karşı vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirici broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

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