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Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:19:28 -
Polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de polis ekipleri, 6. yaş gününü kutlayan bir çocuğa doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan bir aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi.

Polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden aileye doğum günü pastası alarak sürpriz yaptı. Pastayı 6 yaşındaki çocuğa vererek yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.

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