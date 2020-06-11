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Eğitim

Polislik sınavı ne zaman? Polis Akedemisi PMYO POMEM eğitim sonu sınav tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sınavlar ileriki bir tarihe ertelenmişti. Türkiye’nin salgına karşı başarılı mücadelesinden sonra normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ertelenen sınavlar da yapılmaya başlanıyor. Polis Akademisi, eğitim sonu sınavına katılamayan PMYO ve POMEM mezunlarının gireceği sınava ilişkin son dakika açıklama yapıldı. Peki Polis Akademisi eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-11 07:59:00 - 2020-06-11 08:01:51
Polislik sınavı ne zaman? Polis Akedemisi PMYO POMEM eğitim sonu sınav tarihi

Polis Akademisi ‘PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavı’ başlıklı bir duyuru yayınladı. Akademi, tarafından yayınlanan duyuruda corona virüsü nedeniyle eğitim sonu sınavına katılamayan Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olan adayların sınavlarının 10 Temmuz tarihinde yapılacağı bildirildi.

Polis Akademisi sınavları nasıl yapılacak?

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, “Pandemi nedeniyle (Kovit-19) Sağlık Kurulu Raporu işlemleri tamamlanmadığı için 09.06.2020 tarihinde yapılan eğitim sonu sınavına katılamayan Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olan adayların sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 10 Temmuz 2020 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 10.00’dan itibaren randevu usulüyle yapılacaktır.

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