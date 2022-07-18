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Yerel Polislerin üzerine otomobili sürdü
Yerel

Polislerin üzerine otomobili sürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerin üzerine süren 16 yaşındaki sürücü Enes Ç., havaya ateş açılarak durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 03:47:00 -
Polislerin üzerine otomobili sürdü

Olay gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Enes Ç. yönetimindeki 16 Y 5059 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürdü. Polis ekipleri ise hızla üzerlerine gelen otomobilin sürücüsü Enes Ç.'yi durdurmak için havaya ateş açtı. Havaya açılan ateş sonucu sürücü otomobili durdururken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Gözünüzü seveyim Ona yazın cezayı

Yanında 2 arkadaşı bulunan Enes Ç., "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazın. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" diyerek polislerden kendisine ceza yazmamalarını istedi.

Polis, Enes Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, şerit değiştirme ihlalinden ise 427 TL cezai işlem uyguladı. Otomobil ise olay yerine çağrılan sahibine teslim edildi.

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