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Yerel Polisleri şoke eden görüntü! 14 kişilik minibüsten bakın kaç kişi indi!
Yerel

Polisleri şoke eden görüntü! 14 kişilik minibüsten bakın kaç kişi indi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 14 kişi kapasiteli servis minibüsünden 33 kişi çıktı. Görüntü karşısında şoke olan polis ekipleri, sürücü hakkında cezai işlem uyguladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:53:00 - 2022-05-23 17:56:11

Aydın’ın Efeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 14 kişilik servis minibüsünden, 33 kişi çıktı. Trafik ekiplerinin dikkati sayesinde işçilerin tehlikeli yolculuğu kısa sürerken, ekipler ise yolcu kapasitesini aşan minibüsten aşağıya indirilen işçileri saya saya bitiremedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetimlerine aralıksız devam ederken Efeler ilçesinde ekipleri de şaşırtan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi’nde meydana gelen olayda tarım işçilerini taşıyan bir servis aracı, yolcu kapasitesini 19 kişi aştı.

14 kişilik minibüse 33 kişi sığdırdı

Bölgede denetimlerine devam eden trafik ekiplerinin dikkati ise işçilerin tehlikeli yolculuğunu engelledi. Minibüsü durduran ekipler, 14 kişilik minibüse 33 kişinin sığdırıldığını görünce şaşkına döndü. Yolcu kapasitesini aşan minibüs şoförü V.Ö.’nün yetersiz ehliyeti olduğu da tespit edildi.

Araç otoparka çekildi

Bir anda ne olduğunu şaşıran işçiler, minibüsten tek tek indirildi. Servis aracı otoparka çekilirken, araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

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