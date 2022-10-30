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Ekonomi Polislere promosyon ne zaman yatacak?
Ekonomi

Polislere promosyon ne zaman yatacak?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren polislere maaş promosyonu ödenecek. Polisler ise promosyon ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, polis promosyonları ne zaman yatacak? Polislere ne kadar promosyon verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 21:27:00 -
Polislere promosyon ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında kısa bir süre önce maaş promosyonu konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmanın ardından bu kez gözler promosyonların ne zaman yatırılacağına çevrildi. Peki, polislere maaş promosyonları ne zaman ödenecek?

Polislere promosyon ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

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