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Aktüel

Polislerden engelli kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:58:26 -
Polislerden engelli kız çocuğuna doğum günü sürprizi

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde polisler, fiziksel engelli çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

İlçenin Tepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişi 155'i arayarak 12 yaşına giren engelli İlkbal Pakat için pasta istedi. Polisler, pasta, çiçek ve oyuncak alarak İlkbal'in evine geldi. Pastanın mumlarını yakarak eve giren polisler, küçük kızın doğum gününü kutladı.

Mutlu olduğu gözlenen çocuğun babası Kadir Pakat, polislerin bu güzel davranışından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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