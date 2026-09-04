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Spor
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Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

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Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Fenerbahçe'ye son günde statüye uygun bir yıldız önerildi.

#1
Foto - Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Napoli'de kadro dışı kalan U-23 statüsüne uygun Giovane, Fenerbahçe'ye önerildi... Hem santrfor, hem Talisca gibi 9.5 numara hem de Kerem'in yerine sol kanatta da oynayabilecek Sambacı iştah kabarttı.

#2
Foto - Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Fenerbahçe transferin son gününde bir sürprize imza atabilir… Cihan Kamer'in dediği gibi kanatlarda oynayabilecek U-23 statüsüne uygun bir oyuncu bakan sarı-lacivertlilere menajerler Giovane'yi önerdi.

#3
Foto - Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Napoli, Ocak ayında 2 milyon Euro'ya Verona'dan aldığı 22 yaşındaki Sambacıyı UEFA listesine eklemedi.

#4
Foto - Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Sportif Direktör Manna oyuncunun herhangi bir sakatlığı olmadığını, sadece teknik nedenler yüzünden kadro dışında bırakmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Menajerler ise Allegri'nin kadrosunda fazla şans bulamayacağına inandıkları 2003'lü forvet oyuncusunu Fenerbahçe dahil, Süper Lig'den birden fazla takıma önerdiler.

#5
Foto - Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Ana mevkisi derine inen santrfor olmasına rağmen Talisca gibi 9.5 numarada oynuyor, ayrıca Kerem ve Oğuz Aydın'ı zorlayacak şekilde sol kanatta da iş yapıyor. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Fenerbahçe son gün zorunlu satın alma bedeli olmadan Giovane için bir teklif yapabilir. Sadece ligde kullanmak için kadroya genç bir oyuncu takviyesi yapabilir.

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