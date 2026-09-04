Süper Lig devinin iştahını kabarttılar: Son günde bu sol kanat yıldızı Kadıköy'e gelir mi?

Ana mevkisi derine inen santrfor olmasına rağmen Talisca gibi 9.5 numarada oynuyor, ayrıca Kerem ve Oğuz Aydın'ı zorlayacak şekilde sol kanatta da iş yapıyor. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Fenerbahçe son gün zorunlu satın alma bedeli olmadan Giovane için bir teklif yapabilir. Sadece ligde kullanmak için kadroya genç bir oyuncu takviyesi yapabilir.