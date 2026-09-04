UEFA listesine bildirilmeyecek ama... Son gün Zhegrova: Öyle yada böyle teklif masada...

Juventus'un UEFA kadrosuna yazmadığı, Serie A için belirlenen kadroda olması da beklenmeyen Kosovalı sağ kanat için menajerler öyle "tatlı" koşullar sunuyor ki Başkan Ertuğrul Doğan her an ikna olabilir gibi duruyor. Zaten hocası yokken transfer yapmaya devam ederek "Biz oyuncu alırız, hocaya veririz" modunda olan Doğan'ın ikna edilme ihtimali hiç de az durmuyor. Gerçi artık son 24 saat, ancak burası Trabzonspor; her an transfer olabilir. Bu arada Zhegrova, Beşiktaş'a da önerildi. Hatta Václav Cerný'nin yerine sağ kanada her ne kadar takviye istiyor olsa da İtalyan liginden Kosovalı oyuncuyu tanıyan Italiano "Aman" diyerek transferi engelledi.