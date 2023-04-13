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Yerel Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Yerel

Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 23:57:00 -
Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Düzce'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Aziziye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan Bolu plakalı araç içerisinde bulunan S.P., O.D., M.A.Ö. ve M.D. isimli şahların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1.81 gram metamfetamin, 2.75 gram sentetik kannabinoid, 5 adet ecstasy hap, 1 adet sentetik ecza, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı

S.P. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak adli makamlarca tutuklanırken, diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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