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Yerel Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Yerel

Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, narkotik polislerince durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 23:53:00 -
Polisin şüphelenerek durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, narkotik polislerince durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı.

Olay, akşam saat 19.45 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halinde bulunan M.T. sevk ve idaresindeki 34 plaka sayılı otomobil, narkotik ekiplerince durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve otomobil içerisinde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil, çekici ile otoparka çektirildi. Şüpheli M.T. hakkında TCK 191 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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