  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü

Antalya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:51:43 -
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp kaza yaptı, ceza yazılmaması için uzun süre dil döktü

Antalya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak kaza yaptı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak başta olmak üzere 5 suçtan ceza uygulandı.


Kaza, Şehit Er Halil İbrahim Mudul Kavşağı’nda meydana geldi. Kaymakamlık önünde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 07 LMF 20 plakalı motosiklet, İbrahim Sözen Caddesi’nde kaçmaya başladı. Yunus ekibinin peşinden gelmesine ve durması için yaptığı uyarıları dikkate almayan motosiklet sürücüsü, motosikletin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı şans eseri yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsü Ahmet Yeniçeri, olay yerine gelen Yunus ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döktü. Motosiklet sürücüsü Ahmet Yeniçeri’ye sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, motosikletin sigorta ve muayenesinin olmaması nedeniyle toplam 3 bin 250 TL para cezası uygulandı. Trafikten men edilen motosiklet, yediemin otoparkına teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı