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Yerel

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan hamile kadınlar çıktı

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak 2 araca çarptıktan sonra duran araçtan 2'si hamile kadın olmak üzere 4 kişi çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:25:00 -
Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan hamile kadınlar çıktı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu.

2'si hamile 4 kişi gözaltına alındı

Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü.

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