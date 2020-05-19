Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan hamile kadınlar çıktı
Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak 2 araca çarptıktan sonra duran araçtan 2'si hamile kadın olmak üzere 4 kişi çıktı.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu.
2'si hamile 4 kişi gözaltına alındı
Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü.