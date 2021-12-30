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Gündem Polisin dikkati yakalattı! PKK'lı isim kıskıvrak yakalandı
Gündem

Polisin dikkati yakalattı! PKK'lı isim kıskıvrak yakalandı

Adına düzenlenmiş Avusturya pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen, hakkında PKK terör örgütüne üyelik suçlamasından aranması bulunan Ahmet A. İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 17:34:00 -
Polisin dikkati yakalattı! PKK'lı isim kıskıvrak yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık tarihinde, Znar Kalas ismine düzenlenmiş Avusturya Haymatlos (vatansız) pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcudan şüphelenerek incelemeye aldı.

Yolcu ile pasaportundaki fotoğrafın birbiriyle uyuşmaması üzerine yapılan parmak izi kontrolünde kişinin Türk vatandaşı Ahmet A., olduğu ve Batman 1'nci Sulh Ceza Hakimliğince PKK terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi.

Hemen gözaltına alındı

Bunun üzerine göz altına alınan Ahmet A., buradaki ilk ifadesinde askerden kaçtığını, 2011 ve 2014 yıllarında ise Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş-çıkış yaparak Avrupa'ya gittiği, Avusturya Haymatlos pasaportunun kendisine ait olmadığını ve Viyana'da yasadışı yollarla elde ettiğini söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından mahkeme çıkarılan Ahmet A., adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Bugüne kadar 21 PKK'lı yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bugüne kadar 21 PKK'lı örgüt üyesinin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş çıkış yaparken yakaladı.

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