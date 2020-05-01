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Polisi itekleyen TİP'li Barış Atay'dan provokasyon! Koronavirüs dinlemediler, olay çıkardılar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza attı. Barış Atay’ın, polisleri itekleyerek arbede çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:57:00 -
Polisi itekleyen TİP'li Barış Atay'dan provokasyon! Koronavirüs dinlemediler, olay çıkardılar

Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberine göre, Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için sokağa çıkma yasağı olduğu halde Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

Polis; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na özel aracına izin verileceğini ve aracı olmayan kişilere de araç tahsis edildiğini söyledi.

Arzu Çerkezoğlu ise; İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin toplu yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Çerkezoğlu, toplu halde yürüyüşün yasaklanmasını dünyaya anlatamayacağımızı iddia etti ve ardından toplu halde yürüyüşe geçildi.

Çıkan arbedede TKP Hatay Milletvekili Barış Atay grubu provoke etti ve polisleri itekledi.

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Yorumlar

Vatandaş

Ucuz kahraman olma peşinde, bu bozguncular batıl davasından vazgeçmez, ama bizden görünen, ahmetler, babacanlar bedenden uzuv koparma peşindeler.
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Aydın

Gerekçe incir çekirdeğini doldurmayacak kadar lüzumsuz, amaç ülkeyi karıştırmak. Bu avanenin yeni argümanlar bulması gerekiyor, aynı yerde otlayıp duruyorlar.
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