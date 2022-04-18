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Yerel Polisi görünce balkondan atladı! İşte sebebi ve şahsın son durumu...
Yerel

Polisi görünce balkondan atladı! İşte sebebi ve şahsın son durumu...

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G. (27), eve gelen polis ekiplerini görüp kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 15:47:00 -
Polisi görünce balkondan atladı! İşte sebebi ve şahsın son durumu...

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G. (27), eve gelen polis ekiplerini görüp kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G.'nin, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisi gören O.G., kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı. Polisin çağırdığı ambulansla O.G., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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