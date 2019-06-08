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Polisgücü Avrupa Şampiyonasına gol yağmuruyla başladı

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı EuroHockey Club Challenge III Men’e hızlı başladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
Polisgücü Avrupa Şampiyonasına gol yağmuruyla başladı

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı EuroHockey Club Challenge III Men’e hızlı başladı. Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da oynanan Avrupa Şampiyonasında ilk rakibi Slovenya’nın Predanovci Takımını 10-1’lik skorla yenerek şampiyonadaki ağırlığını hissettirdi.


Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenen EuroHockey Club Challenge III Men heyecanla başladı. Şampiyonadaki Türkiye’nin temsilcisi ve ev sahibi Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ilk maçını Slovenya ile yaptı. Slovenya’nın Predanovci Takımıyla karşılaşan Polisgücü Erkek Hokey takımı, maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü sağladı. Polisgücü takımı maçı 10-1’lik farklı bir skorla kazanarak, Avrupa Şampiyonasındaki ağırlığını hissettirdi. Diğer taraftan Ukrayna’nın Boryspil kentinde oynanan EuroHockey Club Challenge III 2019 Women şampiyonasında ilk karşılaşmayı Ukrayna’nın Kolos Boryspol takımıyla oynayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.


Avrupa Şampiyonasını Alanya’da takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, ilk maçı farklı skorla kazanan sporcuları kutlayarak 82 milyon adına şampiyonluk kupası beklediğini ifade etti.


Sonuçları değerlendiren Başkan Kaplan yoğun bir sezon geçirildiğini belirterek, “EuroHockey Club Challenge III 2019’da Türkiye’yi iki ayrı takımla temsil ediyoruz. Kadın ve Erkek hokey takımlarımız ayrı ayrı rakipleriyle mücadele ediyor. Erkek açık alan şampiyonasının ev sahibi biziz. Kadın takımımız ise Ukrayna’da ilk maçını yaptı. 10 Haziran’a kadar mücadelesini sürdürecek. Bugün Gaziantep ev sahipliğinde Alanya’da başlayan ve 10 Haziran’da sona erecek olan Açık Alan Erkekler Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında ilk galibiyeti aldık. Mutluyuz. Takımımız geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmuştu. İnşallah bu yıl da şampiyon oluruz ve ülke puanımızı arttırarak EuroHockey Club Challenge II’ye yükseliriz. Ukrayna’da bu gün başlayan Açık Alan Kadınlar Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında takımımız ev sahibi takım karşısında ilk maçı 3-2’lik sporla kaybetti. Bu ilk maç, önümüzde daha üç maç var ve takımızın bu maçları alacağını düşünüyoruz. Her iki takımımıza üzerlerine düşenleri fazlasıyla yaparak başarıyla ülkemizi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.


2018 yılı Açık Alan Kadınlar Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında şampiyonluk kupasını alan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı şampiyonanın ilk maçında 3-2’lik mağlubiyetle başladı. Kafile Başkanı Kulüp Genel Sekreteri İsmail Eryoldaş A grubunda mücadele ettiklerini ve önlerinde üç maç daha bulunduğunu ifade ederek oyuncuların morallerinin iyi olduğunu ve bundan sonraki maçlara yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
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