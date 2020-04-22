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Aktüel

Polise yüz koruyucu maske

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen yüz koruyucu maske polise temlim edildi.

2020-04-22 15:45:56 -
Polise yüz koruyucu maske

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen yüz koruyucu maske polise temlim edildi.


Polis Haftası kutlamaları kapsamında Emniyet güçleri için, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen yüz koruyucu maskeler Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatlarıyla Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında emniyet görevlilerinin siper maskeleri, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından üretildi.


Bu kapsamda Tavşanlı Emniyet görevlileri için Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından üretilen 60 adet yüz koruyucu maske, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa ve Tavşanlı Bilim Sanat Merkezi Müdürü M. Kemal Pişkiner tarafından İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca’ya makamında teslim edildi.

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