'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmaray'da sapkın LGBT örgütünün propagandasını yaparak bağıran bir kadın, sokakta provokatif pankart açtıkları için gözaltına alınan eşcinsel sapıkları savundu
Marmaray'da sapkın LGBT örgütünün propagandasını yaparak bağıran bir kadın, sokakta provokatif pankart açtıkları için gözaltına alınan eşcinsel sapıkları savundu
Çocukların da bulunduğu toplu taşıma aracında açık açık aile değerlerine, toplumsal ahlaka savaş açan sapkınlığın propagandasını yapan kadına etraftaki vatandaşların kayıtsız kalması tepki çekti.
Sosyal medyada bazı vatandaşlar 'Bizden daha cesurlar' ifadelerini kullanarak acı gerçeğe parmak bastı.