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Yerel 'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi
Yerel

'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi

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Marmaray'da sapkın LGBT örgütünün propagandasını yaparak bağıran bir kadın, sokakta provokatif pankart açtıkları için gözaltına alınan eşcinsel sapıkları savundu

Marmaray'da sapkın LGBT örgütünün propagandasını yaparak bağıran bir kadın, sokakta provokatif pankart açtıkları için gözaltına alınan eşcinsel sapıkları savundu
Çocukların da bulunduğu toplu taşıma aracında açık açık aile değerlerine, toplumsal ahlaka savaş açan sapkınlığın propagandasını yapan kadına etraftaki vatandaşların kayıtsız kalması tepki çekti.
Sosyal medyada bazı vatandaşlar 'Bizden daha cesurlar' ifadelerini kullanarak acı gerçeğe parmak bastı.

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Yorumlar

Ahmet

Marmaray'da bir kadının aile değerlerine ve toplumsal ahlaka karşı yaptığı açıkça provokatif LGBT propagandası çok üzücü. Bu, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu dönemlerde İslam değerlerimize ve Türk kimliğimize karşı yapılan saldırıların bir örneği. İstanbul Barosu'nun da bu sapkınlığın savunucusu olması ise hem vatandaşları hem de Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ı derin bir üzüntüye boğuyor. Allah ülkemizi ve milletimizi bu tür iftiralara karşı korusun, dimdik ayakta dursun.

öyle bir toplum yarattınızki

banane diyen daha durun neler kayvettirdiniz bizlere
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