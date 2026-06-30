Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor
Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele ve yol açma çalışmaları, dron eşliğinde havadan görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele ve yol açma çalışmaları, dron eşliğinde havadan görüntülendi.
Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı.
Bazı bölgelerde çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığı 3 ila 4 metreyi bulurken; iş makineleri ile çalışma yürüten ekipler, dik yamaçlar ve kar tünelleri arasında ilerleyerek yolları açıyor.
Büyük bölümü açılan yolun kalan 5 kilometrelik bölümünde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ekiplerin karla mücadelesi dronla görüntülendi.
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