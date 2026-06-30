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Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor

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DHA Giriş Tarihi:

Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor

Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele ve yol açma çalışmaları, dron eşliğinde havadan görüntülendi.

#1
Foto - Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor

Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor

Bazı bölgelerde çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığı 3 ila 4 metreyi bulurken; iş makineleri ile çalışma yürüten ekipler, dik yamaçlar ve kar tünelleri arasında ilerleyerek yolları açıyor.

#3
Foto - Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor

Büyük bölümü açılan yolun kalan 5 kilometrelik bölümünde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, ekiplerin karla mücadelesi dronla görüntülendi.

#4
Foto - Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Yaz ortasında karla mücadele ediliyor

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