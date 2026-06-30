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İSLAM 30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (30 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَۙ
(٥٠) لَمَجْمُوعُونَ اِلٰى مٖيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(47) Şöyle diyorlardı: “Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? 

(50) Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler!”

(Vâkıa Suresi, 56/47-50)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 



 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:

"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girince avuçlarını birleştirir, Kul hüvallahü ahad, Kul eûzü birabbi´l-felak ve Kul eûzü birabbi´n-nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini bütün bedenine sürer ve bunu üç defa yapardı."

Kaynak: Buhârî, Tıb 39, Daavât 12; Tirmizî, Daavât 21; Ibni Mâce, Duâ 15

 

GÜNÜN SÖZÜ:


Türkiye güçlendikçe:

 

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:




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Yorumlar

Mehmet

Bugün, yeniakit.com.tr'de okuduğum haberin konusu İslam Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in her gece yaptığı dua ibadetini anlatıyor. Bu tür örnekler bize ne kadar güzel bir örüntüye sahip olduğunu hatırlatıyor, aynı zamanda Türkiye'nin gücünün artmasıyla birlikte daha da güçlü bir İslam sentezinin oluşabileceğini gösteriyor. Ülkemizin gücü artarsa, Allah'ın izniyle Filistin gibi zulme uğrayan Müslümanlara yardım edebiliriz. Bu amaçla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM de bize haklı mücadelede yardımcı olabilir.
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