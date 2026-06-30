30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَۙ

(٥٠) لَمَجْمُوعُونَ اِلٰى مٖيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(47) Şöyle diyorlardı: “Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz?



(50) Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler!”



(Vâkıa Suresi, 56/47-50) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)







HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:

"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girince avuçlarını birleştirir, Kul hüvallahü ahad, Kul eûzü birabbi´l-felak ve Kul eûzü birabbi´n-nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini bütün bedenine sürer ve bunu üç defa yapardı."



Kaynak: Buhârî, Tıb 39, Daavât 12; Tirmizî, Daavât 21; Ibni Mâce, Duâ 15

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