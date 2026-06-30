30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
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Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (30 Haziran 2026)
AYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَۙ
(٥٠) لَمَجْمُوعُونَ اِلٰى مٖيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(47) Şöyle diyorlardı: “Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz?
(50) Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler!”
(Vâkıa Suresi, 56/47-50) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:
"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girince avuçlarını birleştirir, Kul hüvallahü ahad, Kul eûzü birabbi´l-felak ve Kul eûzü birabbi´n-nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler, başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar ellerini bütün bedenine sürer ve bunu üç defa yapardı."
Kaynak: Buhârî, Tıb 39, Daavât 12; Tirmizî, Daavât 21; Ibni Mâce, Duâ 15
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