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Dünya Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama
Dünya

Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama

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Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile beklenen Doha görüşmeleri öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek, Washington’un anlaşmaya bağlı kalması halinde Tahran’ın da taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

İran ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen görüşmeler öncesinde Tahran’dan yeni bir mesaj geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzlaşmanın tek taraflı değil, iki taraflı bir süreç olduğunu vurguladı.

İran ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi. Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı.

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