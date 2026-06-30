Karadeniz'de geleneksel mesai başladı: Doğal dut pekmezi şifa için kaynıyor

TEK BAŞINA YAPILACAK BİR İŞ DEĞİL: Ayşe Gül ise, dut pekmezi üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, emeğin büyük bölümünün hazırlık aşamasında harcandığını söyledi. Gül, "Dut pekmezi yapmak çok basit bir iş değil. Tek başınıza bu çalışmayı yürütmeniz oldukça zor. Dutların temizlenmesi ve içerisindeki yabancı maddelerin ayıklanması uzun zaman alıyor. Tavaya koyduğumuz dut miktarı arttıkça işlem süresi de uzuyor. Dün havanın yağışlı olması nedeniyle bugün topladığımız dut miktarı azdı. Buna rağmen sabahtan bu yana yaklaşık 3-4 saattir çalışıyoruz. Pekmezimiz tamamen doğal olup hiçbir katkı maddesi içermiyor" diye konuştu.