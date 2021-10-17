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Aktüel Polise saldırı keşfi yapıyorlardı! Yakalanan DHKP/C’li sayısı 84’e yükseldi
Aktüel

Polise saldırı keşfi yapıyorlardı! Yakalanan DHKP/C’li sayısı 84’e yükseldi

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden yakalananların sayısı 84’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:55:00 -
Polise saldırı keşfi yapıyorlardı! Yakalanan DHKP/C’li sayısı 84’e yükseldi

Önceki gün 79 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında dün İstanbul’daki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi daha yakaladı. Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile 47 mermi ele geçirildi. 5 şüphelinin, polisleri rehin alarak, Taksim Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için pazarlık yapmayı planladıkları belirlendi.

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