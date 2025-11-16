  • İSTANBUL
Polise karşı gelen 6 şüpheli tutuklandı

Polise karşı gelen 6 şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yol kontrolü sırasında polise mukavemet gösteren bir kişi ile destek için gelen yakınları gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.’nin aracını durdurarak incelemek istedi. İnceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı. Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya’da dehşet! Polis memuru ailesini katletti

Apartmandan düşen kediyi polis havada yakaladı

Polisten akrobasi hareketleri yapan bisikletliye tokat gibi uyarı: Ceza yazılmaz sanmayın!

Maltepe’de zincirleme kaza! Trafik polisine çarptığı anı kaydetti

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
